Spotify es "Team Shakira": Plataforma musical crea playlist "Perdón que te salpique"

Spotify, la plataforma musical de streaming, mostró su apoyo a la cantante colombiana Shakira tras los comentarios polémicos y "xenofobos" que tuvo su expareja Gerard Piqué.

Gerard Piqué causó la indignación de las personas latinoamericanas tras llamar "robots" a los fans de Shakira, luego de enfatizar sus orígenes de América Latina. Tras ello, la plataforma musical de streaming, Spotify, creó una lista de reproducción llamada "Orgullosa de ser latinoamericana", que lleva la frase "Perdón que te salpique".

El playlist de Spotify en apoyo a Shakira

"Orgullosa de ser latinoamericana" no solo cuenta con éxitos de la cantante colombiana Shakira, sino también de otros proyectos de diversos exponentes latinos como Bad Bunny, Peso Pluma, Grupo Firme, Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Karol G, y más.

El playlist "Orgullosa de ser latinoamericana", que lleva la frase "Perdón que te salpique", tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Aquí algunas de las 50 canciones.

Gerard Piqué está recibiendo más reacciones negativas del público luego de nuevos comentarios que hizo sobre su expareja, Shakira, y sus fanáticos durante una entrevista reciente.

El exfutbolista profesional habló con el periodista Gerard Romero en una entrevista el pasado 1 de abril, y no se contuvo al hablar de la respuesta del público a su ruptura.

"Mi ex pareja es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", expresó el exfutbolista.