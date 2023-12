Taxi sorprendió a cliente con su peculiar decoración navideña: "Solo faltó su olla de chocolate caliente"

14/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A diez días de la Nochebuena ya se vienen dando los preparativos para esta fecha importante del año. Esta vez, un taxi sorprendió a una cliente al ver su peculiar decoración navideña.

"Buen servicio"

El clip viral titulado: "Hoy me subí a un taxi navideño" le pertenece a la cuenta @mayra.morante y nos muestra el 'despliegue artístico' de un chofer dentro de su unidad móvil a pocos días de celebrarse la Navidad.

Tomar taxi, en cualquier momento del día, es algo muy habitual entre los peruanos. No obstante, es poco común realizarlo en uno donde se viva a full el espíritu navideño.

La usuaria de TikTok, Mayra Morante, compartió un video de su singular experiencia dentro de un vehículo cuando se dirigía a un lugar en específico.

La mujer quedó sorprendida con la creatividad del chofer que la llevaba en ese momento: los asientos mostraban gorros navideños que calzaban perfectamente con el ancho de los mismos; las guirnaldas y las esferas de colores adornaban las ventanas de los interiores.

No contento con ello, el conductor había sido muy cuidadoso en colocar imágenes u objetos con motivos navideños (hombres de nieve, campanitas, arbolitos, un retablo ayacuchano, entre otros adornos exclusivos en estas fechas).

La cliente se sintió contenta y satisfecha con lo visto que decidió registrar su experiencia y difundirlo en su red social que, en menos de 24 horas, ha logrado 8599 reproducciones de los cibernautas.

¿Qué dijeron los cibernautas?

Como era de esperarse, el corto de 32 segundos de duración no tardó en hacerse tendencia en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 707 me encantas, 67 comentarios y 20 guardados.

Las reacciones a la vivencia de la usuaria fueron diversas, sobresaliendo las más curiosas: "El nacimiento", "es un retablo ayacuchano", "LATAM, qué vas a ver esto en Europa", "se siente el espíritu navideño", "solo falta su ollita de chocolate caliente", "ese hombre es feliz, muy bien", "a mí no me da risa, a mí me emociona. Esperaría todos los días para irme en ese auto", "elegancia la de Francia", "falta que se vista de Papa Noel", "buen servicio", "qué hermosa decoración", "es taxi formal".

De esta manera, la decoración navideña de un taxi dejó estupefacta a una cliente que vio un despliegue creativo en su interior, despertando la curiosidad de los cibernautas y las ganas de querer subirse a uno como ese.