Joven ucraniana busca a peruano que la enamoró por Tinder

En TikTok suelen viralizarse muchas historias, sobre todo las de amor, siendo protagonista en esta ocasión una joven ucraniana que vive actualmente en España por la guerra en su país, y quien se encuentra en la búsqueda del peruano que la enamoró por Tinder.

Durante la entrevista publicada en TikTok, la joven no dudó en contar su historia de amor, manifestando sus deseos de conocer en persona al peruano con el que estuvo conversando durante varios meses hasta que por la situación bélica de su país se vieron obligados a perder contacto.

''He conocido a un chico por Tinder. Él era de Perú y me gustó mucho, tuvimos problemas por la guerra en Ucrania y no pude saber nada de él porque no tenía teléfono'', inició narrando la joven.