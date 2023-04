"El niño tiene tenis": Hombre causó polémica por cargar a su perro y no a su hijo

29/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Internet se pueden ver distintos videos de retos virales e historias conmovedoras. Sin embargo, esta vez un padre de familia generó controversia por una peculiar acción con su mascota.

En el video publicado por la cuenta de TikTok de @lega819, se ve a un hombre cargando a su perro de raza american bully, en su hombro, mientras que en su otra mano se encuentra sujetando a su hijo.

Buscaba que su perrito no se quemara sus patitas

Al parecer, el hombre decidió cargar a su adorable mascota para evitar que camine y queme sus patitas en el suelo caliente por las altas temperaturas de ese día. Sin embargo, la tierna acción del señor se vio opacada por los comentarios de algunas personas que lo criticaron por dar prioridad a su mascota y no a su hijo.

¿Qué dijeron los seguidores sobre el video viral?

Como era de esperarse, el video generó más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del señor hacia su perrito. Algunos usuarios señalaron que si el perro va suelto y muerde o corre tras algo, el dueño no podría detenerlo y que tal vez por eso lo lleva cargado. También hubo comentarios que sugirieron que el perro podría estar lastimado y es por eso que el hombre lo carga.

"Como sea, el niño tiene buenos tenis", "él no trae zapatos como nosotros y de verdad que sufren mucho si se llegan a quemar", "no es que sea prioridad a eso se le llama empatía, yo haría lo mismo mis perritos también son de la familia", "esos perros son muy cariñosos con la gente pero al ver otro perro les sale su instinto de pelea yo creo solo quiere evitar problemas", "hay prioridades, que el niño camine", "creo que tus intenciones eran exponer al señor de malo y todos con comentarios positivos en pro del perrito", "no hubo prioridades, ambos están bien protegidos. Qué persona tan responsable pendiente de todo", "el niño tiene tenis", fueron alguna de las reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Cómo cuidar a un american bully?

Los american bully son una raza relativamente nueva que data de principios de 1980 y han surgido a partir del pitbull. Sus características físicas le hacen ver como un perro fuerte y de cuidado.

En cuanto a los cuidados del perro, es importante tener en cuenta los básicos: baños, alimentación y sobre todo entrenamiento. No son perros que necesiten muchos cuidados y suelen ser muy saludables.