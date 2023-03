"¡Ya me antojé!": Norteamericano revela cuáles son las comidas peruanas más populares en EE.UU. y sorprende en redes

28/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video compartido por un usuario de Tik Tok se volvió viral. En la grabación, un turista norteamericano indicó cuáles son las comidas peruanas más populares en Estados Unidos. Este clip tuvo reacciones de peruanos y de ciudadanos de diferentes países, quienes no dudaron en comentar al respecto.

"¿Cuáles son los cinco platos peruanos más populares en EE. UU.?", dijo el tiktoker.

"Número 5: la papa a la huancaína. Y es que los estadounidenses aman la crema, la crema es única. Número 4: el ají de gallina. Nunca he conocido a un 'gringo' que no le guste este plato, es rico. Número 3: el ceviche. Sé que muchos de ustedes están diciendo 'Oye, pero el ceviche debe ser número uno', y sí, el ceviche es el mejor plato de Perú y uno de los mejores del mundo, pero los ingredientes del ceviche preparado en Estados Unidos son diferentes a los de Perú, no sale igual", añadió.

Asimismo, indicó que la segunda comida peruana más popular en su país es "el lomo saltado". "La combinación de papas, carne, cebolla y todo es único y los 'gringos' lo aman", manifestó.

Mientras que la comida peruana que nombró en el primer lugar es el pollo a la brasa. "Sabemos que es el mejor plato de pollo en el mundo, y los 'gringos' aman el pollo. Cuando comen el pollo a la brasa, lo quieren comer todos los días", añadió.

Tras ello, el video del usuario @gringo_marc cuenta con un total de 124 mil visualizaciones, varios 'Me gusta' y comentarios.

"No probaron el juane", "Me gusta más el pollo a la brasa y el ceviche", "Mi Perú es lo mejor", "Es que el pollo a la brasa es perfección total", "Que rico es el pollo a la brasa, ya me antojé", "El pollo a la brasa es lo mejor que existe", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Tik Tok.