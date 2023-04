Tiktoker peruano es cancelado tras asegurar que celulares Android son para "gente pobre"

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un tiktoker peruano conocido como Faulox está siendo cancelado en redes sociales tras asegurar que los teléfonos con sistema Android son para "gente paupérrima, gente pobre, de escasos recursos".

¿Qué dijo Faulox en su polémico TikTok?

El tiktoker peruano, que se encuentra en el ojo de la tormenta, ingresó a un centro comercial para distraerse un poco. En su recorrido, encontró una exhibición de celulares, por lo que decidió cambiarles a todos el fondo de pantalla con una foto suya.

En el momento que se encuentra realizando su "travesura", dijo un comentario que está causando indignación en miles de cibernautas.

"Nunca he manejado un Android en mi vida, se lo juro que el Android es para gente paupérrima, gente pobre de escasos recursos", a lo que agregó, "ahora vengan a este centro comercial a ver mi carita en todos los celulares", expresó Faulox.

A pesar de que sus expresiones eran ofensivas, el tiktoker continuó: "Ya se los puse a todos los celulares, miren. Vengan a este centro comercial y les dejo una sorpresita: mi carita en todos sus celulares".

Cancelan a Faulox en redes sociales

Una vez que el video de Faulox fue viralizado en diversas plataformas digitales, los cibernautas que usan Android comenzaron a cancelarlo.

"¡Qué horror! Entre tus seguidores también hay gente que tiene Android", "Me dolió cuando dijo 'para gente pobre' porque soy una de ellas", "Por eso ya no te sigo"; "Es un mal comentario, no entiendo cómo la gente le da like", fueron algunos comentarios.

El polémico video de Faulox se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento suma más de 797.000 visualizaciones y 57.000 'likes'.

Faulox es conocido tiktoker que crea contenido de humor y rutina diaria. También realiza sorteos y colaboraciones con otros influencer. Sin embargo, sus recientes declaraciones hicieron que sea criticado por sus propios seguidores.

¿Por qué la gente prefiere iOS a Android?

El iPhone es el teléfono inteligente más popular del mundo, y una gran parte de por qué tanta gente lo ama se debe a una cosa: iOS.

Cuando Apple lanzó iOS, prácticamente inventó la experiencia de teléfono inteligente que conocemos y amamos hoy.

Y aunque Android tiene una ventaja en algunos aspectos, iOS está repleto de características increíbles que no verá en ningún otro lugar. Eso, combinado con la obtención de actualizaciones y soporte a largo plazo, hace que sea una opción fácil para muchos.