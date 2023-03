Tráiler de "La Sirenita" obtiene millones de dislikes y comentarios negativos en YouTube

21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Algunas personas simplemente se niegan a ver la magia en el próximo remake de acción en vivo de "La Sirenita" de Disney. Durante la última edición de los Premios de la Academia, la actriz Halle Bailey, que interpreta al personaje de la sirena Ariel, y Melissa McCarthy, que interpreta a Úrsula, presentaron el primer tráiler completo de la tan esperada nueva versión, mismo que ha obtenido millones de dislikes y comentarios negativos en YouTube.

Rechazan live action de "La Sirenita"

El nuevo tráiler de dos minutos, que muestra escenas de Ariel salvando al príncipe Eric de ahogarse en una tormenta, ha sido visto más de 10 millones de veces en YouTube. Sin embargo, los comentarios en línea no han sido del todo positivos, ya que el tráiler obtuvo al menos 839.000 dislikes desde que se publicó.

Solo hay 248.000 me gusta en el video. La reacción contra la película ha existido desde que se anunció públicamente el proyecto. Cuando se informó en 2019 que Halle Bailey, de 22 años, interpretaría a Ariel, hubo una ola negativa instantánea de críticas en línea de quienes sentían que una mujer negra no debería interpretar a la icónica princesa sirena. Como resultado, la etiqueta de las redes sociales #NoEsMiAriel fue tendencia.

Halle Bailey habla sobre el racismo

El mes pasado, Halle Bailey habló con la revista The Face sobre el racismo que experimentó como resultado de interpretar a Ariel. "Como persona negra, solo lo esperas y ya no es un shock", dijo al medio. Aún así, dijo que no se arrepiente y sostuvo que es importante ver a personas negras en películas importantes. "La gente no entiende que cuando eres negro existe toda esta otra comunidad. Es muy importante para nosotros vernos a nosotros mismos", expresó.

La nueva película de acción en vivo es una nueva versión del clásico animado de Disney "La Sirenita" de 1989. La historia sigue a una joven sirena, Ariel, que hace un trato con una bruja malvada del mar para que le crezcan piernas y vivir en tierra para enamorarse. Consiguió el amor de un príncipe, todo a costa de su voz.

Actores que aparecerán en el live action de "La Sirenita"

Jonah Hauer-King interpreta al príncipe Eric, mientras que varios otros artistas importantes dan vida a varios personajes, incluido Javier Bardem como el padre de Ariel, el rey Tritón, Daveed Diggs como el cangrejo Sebastián, Jacob Tremblay como el mejor amigo pez, Flounder, y Awkwafina como la gaviota, Scuttle. La película tendrá su estreno en cines el 26 de mayo de 2023.