¡Tremendo 'fail'! Fanáticas que acampan por concierto de los Jonas Brothers son 'troleadas' por reportero: "¿No hacen nada?"

Adolfo Bolívar, el popular reportero de Latina, llegó hasta los exteriores de Multiespacio Costa 21 y quedó sorprendido al ver la cantidad de fans que están formando cola para ver a los Jonas Brothers. Como se sabe, esta afamada boy band se presentará el domingo 21 de abril, por lo que sus fieles seguidores están haciendo esta fila en las afueras de este recinto, desde hace 4 días.

Reportero 'trolea' a fans

Al llegar al lugar, el hombre de prensa resaltó que los fans están acampando desde el sábado 13 de abril, es decir, una semana antes del concierto de los Jonas Brothers: "Ellas están acampando y se hacen relevo, ahorita, acaban de desarmar las carpas. Y aquí estoy con una fanática", dijo Adolfo, para luego entrevistar a una seguidora de los intérpretes de "Sucker", con quien no dudó en bromear.

" Hay gente que dice: 'Estas chicas que acampan, no hacen nada, dicen'. ¿Eso es verdad? Hay que aclarar porque esta fanática me dijo... hay que decir que las fanáticas no somos vagas, ahora trabajamos, pasamos los 30 años, acampamos y hacemos relevos organizados", expresó el periodista.

Tras este comentario, la joven no pudo evitar reír y aseguró que ya estaba recogiendo todo porque debía ir a trabajar.

¿Aún quedan entradas para el concierto de los Jonas Brothers?

Si eres fans de la banda de los Jonas Brothers, te comentamos que —hasta el cierre de esta nota— aún puedes adquirir las últimas entradas para su esperado retorno a Lima. En la web de Teleticket aún figuran boletos únicamente para la zona platinum (S/518,00).

la última vez que los Jonas Brothers dieron un show en Perú

La última visita de los Jonas Brothers a Lima fue el 30 de octubre de 2010, en el Estadio Monumental, como parte de su gira 'Jonas Brothers Live in Concert World Tour'. En esa ocasión, se esperaba que Demi Lovato los acompañara, pero lamentablemente, canceló su actuación por problemas de salud.

Antes de ese concierto, los hermanos ya habían conquistado el corazón de los peruanos con sus presentaciones del 18 y 19 de mayo de 2009 en el Estadio Nacional.

