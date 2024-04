¡Saca las garras! Bruno Marioni defiende a Pablo Sabbag por asistir al concierto de Karol G: "No es inadecuado"

El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, defendió a Pablo Sabbag por asistir al concierto de Karol G y aseguró que ello "no es inadecuado".

En entrevista con Ovación, el directivo 'blanquiazul' manifestó que el 'Jeque' es un gran profesional que ha tenido "mala fortuna" con las lesiones y apuntó que ir a un concierto "en un horario correspondiente no es inadecuado".

"Pablo es un gran profesional, hemos tenido una mala fortuna con sus lesiones porque nos ha afectado, ya que confiamos en su rendimiento. Entiendo que son seres humanos y que, si no rompen el manual de convivencia, creo que ir a un show en un horario correspondiente no es inadecuado. Creo yo que, si no se pasan los límites, tenemos que entender que todos tienen una vida", puntualizó.