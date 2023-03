21/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una ruptura puede ser emocionalmente agitada y quizá sientas que tu mundo se está desmoronando. Si su ex le sigue escribiendo a pesar de haberle roto el corazón, comenzará a preguntarse: "¿Por qué lo hace?". En este artículo encontrarás 7 razones por las que esa persona del pasado está enviándote mensajes de texto.

Quieren controlarte

Tu ex podría estar enviándote mensajes de texto para ver cómo estás, especialmente si estuvieron juntos durante muchos años. Sin embargo, eso no significa que estén atrapados en ti. La mejor manera de avanzar es preguntar cómo están y ofrecer ayuda si la necesitan.

Quieren volver

Esta es probablemente una de las razones más comunes por las que los ex comienzan a enviar mensajes de texto nuevamente después de que terminaron. Es normal romper en el calor del momento y luego arrepentirse.

Tampoco es inusual querer volver a estar juntos después de un descanso de la relación. Y está bien si te sientes feliz después de ver el mensaje de texto de tu ex.

Deseo sexual

Es difícil dejar de lado el apego emocional y físico con alguien. No importa la duración o la calidad de la relación, querer sentir el mismo toque no es inusual.

Es posible que su ex quiera sentir el amor y la atención de usted a través de la intimidad. Si bien no hay nada de malo en querer tener una relación sexual, debes andar con mucha cautela. Si no es solo sexo para ti, terminarás lastimado nuevamente.

Solo tienen curiosidad

Sentir curiosidad por ti, tu vida amorosa o tu vida en general, también podría ser una razón por la que tu ex te está enviando mensajes de texto. Esto podría suceder algunos meses o años después de haber terminado.

Es bueno estar en un lugar donde ambos sientan curiosidad el uno por el otro sin tener ningún apego. Si también estás en un lugar donde puedes interactuar con tu ex sin sentir una mezcla extraña de emociones, sigue adelante y conversa.

Sentirse solo

Tu ex también podría estar enviándote mensajes de texto porque se siente solo. Es posible que se estén perdiendo los momentos que compartieron juntos, las conversaciones que tuvieron o la frecuencia con la que ambos coincidieron.

Sentirse solo podría hacer que deseen buscar una sensación de familiaridad o un lugar donde se sientan bienvenidos. Sin embargo, esto puede no significar necesariamente que quiera volver contigo.

Celos

Los celos pueden sacar lo mejor de cualquiera. Es posible que tu ex esté celoso de que estés viviendo tu vida al máximo sin su apoyo.

Los celos también pueden desencadenarse debido a los avances en tu carrera o a tu vida romántica. Sabrás si tu ex te está enviando mensajes de texto por pura envidia por el tono del mensaje. Los comentarios sarcásticos y sarcásticos son los signos reveladores.

Quieren ser amigos

La amistad es una base sólida para muchas relaciones. Si bien es posible que ambos no sean adecuados el uno para el otro como pareja romántica, podrían ser buenos amigos. Tal vez tu ex quiera precisamente eso.

Esto también podría suceder si tienes un gran grupo de conocidos en común. Tal vez tu ex quiera limpiar el aire de incomodidad. Cualquiera que sea su razón para extender una mano de amistad, en última instancia, depende de usted si pueden volver a ser amigos.

Recuerde, es fácil tomar decisiones equivocadas cuando aún existen sentimiento. Por lo tanto, no se apresure a enviarle un mensaje de texto a esa persona del pasado si ésta se contacta con usted, averigüe lo que quiere primero.