¡Tu no, Firulais! Perrito es intervenido por la Policía y dicen: "Jefe, no tengo ni pulgas"

¡Lo atraparon! Los perritos son denominados como el mejor amigo del hombre y en muchas ocasiones, nos regalan momentos graciosos que, a más de uno, le produce ternura y este es el caso de un can que dejó un curioso momento, al ser intervenido por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en plena vía pública.

Esa es la historia de un animalito de cuatro patas, que fue compartido por el usuario Jean Paul Baluarte (@jeanpaulbaluarte), quien compartió en TikTok un video en el que se ve como el efectivo le ordena a ponerse en la pared para ser revisado y descartar algún objeto "sospechoso" en su cuerpo.

Un can intervenido

Se convirtió en tendencia rápidamente la intervención a un perrito por parte de la policía.

El clip titulado: "Mucha delincuencia en el Perú", ya cuenta con más de 800 mil reproducciones en la plataforma china y alrededor de 100 mil comentarios. El hecho sucedió en Lima Metropolitana.

Por consiguiente, en el cortometraje se puede observar como el miembro de la PNP le dice al popular 'Chato' que se le realizará el conocido "cacheo" y que se quede tranquilo. Al finalizar, señalan que nuestro querido amiguito se encontraba sin rastro de contener elementos ilícitos.

Algunos de los internautas aprovecharon para opinar sobre el hilarante momento y mencionaron que el perrito le dijo al oficial que "estoy limpio, jefe, no tengo ni pulgas"; demostrando que no ha perpetrado actos fuera de la ley.

Otros, apuntaron que detenido por las "puras" y que por eso, el can se hallaba molesto y quería morder al agente, alegando que "él sabía que era inocente" y que tiene cachorritos que mantener.

"Jefe, no tengo ni pulgas", "Ya sabe cómo es", "Y reniega", "No lo toquen, se amarga", "Suéltenlo que él no hizo nada", "Ya fue, jefe, estoy limpio. Consumo ricocan", "Así no se puede caminar tranquilo", "Renegando porque lo detuvieron por las puras, él sabía que era inocente", "Te amo perrito que roba croquetas", "Firulais: jefe, tengo cachorritos en casa, no me arreste, "Jefe, ya perdí, "El bravo de bravos", ¿Qué pasa, jefe? Yo me baño todos los días", fueron algunas de las divertidas reacciones de los cibernautas en la red social.

De esta manera, la policía intervino a un perrito que parecía "sospechoso" de haber cometido algún delito; sin embargo, no le encontraron nada y se molestó por que "le hicieron perder tiempo".