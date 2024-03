Ucraniana busca a peruano que conoció durante un viaje a Lima: "Iba a funcionar algo serio"

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven ucraniana contó su fugaz historia de amor que tuvo con un hombre peruano durante su estadía en el país hace más de 4 años, y que ahora desearía volver a encontrar.

Muchas personas encuentran a su pareja ideal durante su viaje al extranjero, e incluso con el pasar del tiempo y de conocerse bien llegan a formar una familia y compartir sus costumbres. Sin embargo, no todos los casos no tienen un final feliz.

Conoció el amor en un día

En el material audiovisual, de solo un minuto y 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el creador de contenidos conocido como Vinshenso sale a las calles para conocer qué es "lo más loco que le ha pasado en el amor" y que ha causado gran impacto en su vida, sin esperar quedar sorprendido con su respuesta.

"Lo más loco que me pasó en el amor fue en un viaje a Perú con mis amigas. Salimos de fiesta a un chico que me encantó", indicó la joven ucraniana.

Seguido a ello, contó que tuvo una gran conexión instantánea con el chico y que a pesar de que solo lo vio por una vez, compartieron momentos especiales que la llevaron a creer que podrían tener una relación seria, pero tenía que retornar pronto a su país natal.

"Había una conexión increíble, realmente parecía que iba a funcionar algo serio. Ahora ya no sé nada del chico, obviamente. Me gustaría ver si vuelvo a sentir lo mismo y me quedé con esa espina del porqué desapareció así de la nada", se le escucha decir a la joven en el clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la plataforma china.

¡Desea encontrarlo!

La joven extranjera reiteró que le gustaría poder encontrar al peruano, ya que perdió todo tipo de comunicación con él y no puede sacarlo de su cabeza.

"Le escribí, pero no estaba. Desapareció. Ya no había conversación", recordó. A pesar de los años, la muchacha no ha perdido la esperanza de reencontrarse y revivir la conexión que sintió al verlo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, ya que no podían creer que alguien esté tan interesado de encontrar a un hombre que solo conoció una vez.

"Por fin te encontré", "algunos son así, desaparecen", "hay que ayudarla a encontrarlo, manden fotos", "su esposa se enteró", "no era conexión, fue como si lo conociera de toda la vida", "obviamente no quiere nada serio", "eso es fácil de explicar, debe ser casado", "jajaja no lo sé Rick por qué dejaría ir a una ucraniana, de repente es tóxica", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven ucraniana busca al peruano que conoció hace 4 años y le llamó su atención hasta el punto de considerar que podrían tener una relación seria.