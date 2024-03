Joven celebra su cumpleaños con temática de 'Magaly TV: La Firme' y se vuelve viral: "Amante del chisme"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven celebró su cumpleaños con temática del programa de espectáculos 'Magaly TV: La Firme', ya que sus amigos se enteraron que era una gran fan de la popular 'Urraca' y "le encantaba el chisme".

Muchas personas deciden celebrar sus onomásticos de forma original y con decoraciones acorde a sus gustos como películas favoritas, artistas, grupos musicales, adornos extravagantes o su7 programa televisivo que nunca se pierden de ver, sin importar donde estén.

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven ingresa a la oficina de su trabajo y se lleva una gran sorpresa al ver que en su sitio le esperaba un pastel de cumpleaños con paletas que tenían imágenes de personajes famosos de 'Chollywood' y que fueron los protagonistas de distintos ampays que causaron gran polémica y tendencia en la farándula nacional como Paolo Guerrero, Aldo Miyashiro, el 'Gato' Cuba, Melissa Paredes, entre otros.

Además, los compañeros de la joven identificada como María Fernanda, le hicieron su propia piñata acorde al programa de 'Magaly TV', pero con su nombre en él y la edad que cumplía. Incluso crearon algunas cartillas con fotos suyas donde revelaban algunos de sus secretos mejores guardados y recrearon la famosa transferencia que le realizó Christian Cueva a Pamela Franco y mandaron la información a su "chismefono".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la creativa forma en que la joven peruana celebró su cumpleaños.

""Creativas y talentosas", "yo quiero esta temática", "a todos nos encanta el chisme", "me mataron con el yape de 'Cuevita'", "se pasaron con la creatividad", "qué buena idea", "ojalá lo vea Magaly", "no espero nada menos para mi cumple", "no te conozco, pero me caes bien, nos une el chisme", "todos amamos Chollywood", "te quedó genial", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.