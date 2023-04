"Evangelizando con flow": Monjitas cocinan y bailan al ritmo de La Caro Band

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales ha permitido en el caso de la religión que más personas puedan conocer más sobre Dios. A través de una serie de videos peculiares muchas Iglesias y catequistas han buscado la forma de que sus feligreses se mantengan más cerca a la palabra del Señor.

Es así como un video publicado por la cuenta de @hnabrendafic, en la plataforma china de TikTok, causó sensación entre sus seguidores al mostrar que un grupo de monjitas no son tan 'serias' como algunos creen.

En el clip se ve cómo la hermana Brenda está en la cocina del convento para verificar que su comida esté lista para el almuerzo, y de pronto aparecen sus otras compañeras religiosas al escuchar la canción 'El Baile del Cachumbambé' de la orquesta Caro Band, realizando una serie de pasos al ritmo de la música.

Este grupo de monjas encabezada por la hermana Brenda, de la Franciscana de la Inmaculada Concepción, hace uso de las redes sociales para realizar divertidas dinámicas, reinventar las canciones del momento con letras relacionadas a las creencias de la religión católica y también se anima a realizar algunos sketch o bailes clásicos tiktokeros.

"Quien dice que no hay monjitas timberas": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó revuelo en distintos medios de comunicación y redes sociales, así como cientos de visitas y comentarios en TikTok. Muchas personas señalaron que la los religiosos deberían mantener dinámicas que ayuden a los demás a acercarse más a Dios, en especial los jóvenes.

"Las vi y se me vino a la mente la Película "Cambio de Hábito", "en mis tiempos, solo bailaban el Ave María", "la hermana batiendo el chocolate. Evangelizando con flow", "esa comida va a salir pero de rechupete", "así son los conventos en el Callao", "lo veo y no lo creo", "agua que se formó el vacilón, que Dios me las bendiga hermanas", "qué hermosas", "a eso se llama cocina con estilo", "qué lindas hermanas, que Dios bendiga sus vidas pues ustedes con sus obras bendicen cuantas vidas, gracias sisters", "poniéndole ritmo a la cocina", "la hermanita de la izquierda está recordando su adolescencia creo", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

Además, varios usuarios celebraron el buen ánimo dentro del convento y que busquen nuevas formas de reinventar las enseñanzas de los textos bíblicos hacia los más pequeños de casa y jóvenes del país.