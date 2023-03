Un pequeño enternece las redes sociales al ver claramente a su madre por primera vez

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Las madres siempre buscan la mejor forma de conseguir el bienestar de sus pequeños! Keaton, un niño de Sugar Land, Texas, ha tenido problemas de visión toda su vida, lo que incluye no poder ver "más de una pulgada de su rostro", según su madre, Magen Luster.

"Alrededor de su revisión a los 15 meses, notamos que sus ojos aún no podían enfocar", dijo Luster y señaló que Keaton tiene una visión de 7.0 en ambos ojos. "Su mundo estaba completamente borroso".

A principios de este mes, Keaton se probó anteojos recetados por primera vez, por lo cual quiso compartir con todos sus seguidores la primera reacción del menor.

Reacción de Keaton

En el clip viral de TikTok se aprecia cómo le colocan las gafas al niño y cuando alza la vista se da cuenta que quien está a su costado es su mamá. Keaton sonríe cada vez más mientras se ajusta los anteojos y ve claro por primera vez. "¿Qué te parece? ¿Puedes verme?" le pregunta emocionada su madre a Keaton, lo que lo lleva a sonreír y señalar directamente a su madre.

"Descubrimos que nuestro hijo tenía muy mala visión y no podía ver nada más allá de un par de pulgadas de su cara. En el momento en que se puso las gafas y vio claramente la cara de mamá", manifestó Luster.

Seguidores reaccionan

Los seguidores de la cuenta de TikTok de Magen Luster, madre de Keaton, no dudaron en compartir sus opiniones sobre el enternecedor momento del menor que se volvió viral en redes sociales.

"Así se aprecia la vida, por primera vez y con un alma pura", "llorar por bebés es mi pasión", "me acuerdo de cuando mi hermano vio bien por primera vez", "cuando me dieron mis gafas lloré, es volver a nacer literal", "como óptico durante 22 años, los bebés/niños pequeños/niños SIEMPRE fueron mis pacientes favoritos nunca pasó de moda ver las reacciones genuinas por primera vez", "los bebés que reciben anteojos o audífonos siempre me hacen llorar como un bebé grande y viejo", "la sonrisa del corazón cuando descubre con claridad el rostro de su mamá", "¡No subestimes el impacto que este recuerdo tendrá en su vida! Recuerdo haber visto claramente por primera vez. ¡Todavía me da alegría!", "me pongo así incluso cuando cambio de anteojos... mi graduación siempre sube y cada vez que compro un nuevo lente, puedo ver lo hermosa que es la vida", manifestaron.