Joven enternece las redes sociales al compartir la carta que le dejó su abuela antes de morir

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La pérdida de un ser querido siempre es doloroso, pero muchos aconsejan mantener vívidos los mejores recuerdos que tenemos de ellos, ya sea en fotos, objetos, canciones o cartas. Una joven identificada como Emilia, @emimimipietra en Twitter, compartió una publicación con una foto de la carta que le habría dejado su abuela antes de morir. Un año después de su fallecimiento, la joven señala que decidió revisar su álbum familiar sin saber que encontraría algo demasiado conmovedor: una pequeña carta escrita a mano.

"Cuando me iba de su casa a la siesta la saludaba en un papel para no despertarla y ella decidió dedicarme esas palabras. ¿Lloré todo el día? Sí", relató Emilia, quien a su vez adjuntó la foto de la hoja en cuestión.

En la misiva se detalla que ella le había dejado una nota antes de irse: "Chau abuela, te quiero. Mimi". A lo que, sorprendentemente la abuela escribió unas palabras conmovedoras dirigidas a Emilia, que la hicieron emocionar hasta las lágrimas.

Hoy se cumple un año de su partida. Me puse a chusmear sus fotos, cartas y me encontré con esta hoja.

Cuando me iba de su casa a la siesta la saludaba en un papel para no despertarla y ella decidió dedicarme esas palabras.

Lloré todo el día? Si pic.twitter.com/Lmk5wL4H5H — Emilia (@emimimipietra) March 13, 2023

"Mimi, mi niña bonita, mi pequeña flor, rescatas mi alma de todo dolor. Solo la alegría de poder oír tus llantos mañosos, tu soñar feliz, me dice, mi nena, que valió la pena vivir. Abuela", se describe en la imagen.

Seguidores reaccionan

Los seguidores de la cuenta de Twitter de Emilia no dudaron en mostrar sus reacciones sobre la conmovedora historia, además de aprovechar en contar sus anécdotas vividas con sus seres más queridos.

"Qué buena nieta habrás sido para que te dedique tan lindas palabras", "llorando como una nena. Que alegría que de todas las abuelas ella haya sido la tuya", "mi abuela me hizo una carta cuando termine el secundario x pedido de la escuela. En algunas partes está corrida la tinta x las lágrimas de aquel día. La volví a leer unos años después. Hará fácil 15 años q no me atrevo a abrir el sobre. Se fue hace 7 años", "un día encontré este tulipan y dije es mío lo quiero y yo decía jamás he sentido tanto amor por algo y pasabas horas viéndolo, cuando veo los dibujos de mi tita ahí estaba, señales de que sigue aquí conmigo ahora desde el cielo", "fallezco, adjunto lo último que me escribió mi abuelo días ante de morir (no podía hablar por una traqueostomía)", son algunos de los comentarios.

Ante lo enternecedor del mensaje y lo nostálgico que involucra el hecho de que la abuela murió hace un año, esta publicación se hizo viral en redes sociales. "Abracen a sus abuelos no los saluden en un papel que los van a extrañar toda su vida", agregó la joven en un tuit posterior a su publicación.