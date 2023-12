¡Valen un Perú! Jóvenes realizaron 'croquetada' para perritos sin hogar: "Ninguno más con hambre"

18/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A una semana de Navidad, en distintos puntos del país, se vienen dando chocolatadas donde se comparten momentos de alegría, regalos y una buena porción de bebida caliente y panetón. No obstante, los perritos sin hogar no fueron ajenos a este tipo de actividades, ya que un grupo de jóvenes realizó una 'croquetada' como un acto de solidaridad para evitar el hambre en estos animalitos.

"Llevando alegría a las mascotas sin hogar"

El clip viral titulado: "Todos tienen su chocolatada, nosotros hagamos croquetada" le pertenece a la cuenta @cliever.sara y nos muestra la acción de unos jóvenes al brindar alimentos de primera necesidad a los canes en situación de calle.

Las mascotas ocupan un lugar importante en la vida de las personas, al punto de llegarlas a considerar como un integrante más de la familia. Y como tal, sus responsables se preocupan por su bienestar al prodigarles de cuidados necesarios como una buena alimentación, vacunas, baños, entre otros.

Sin embargo, una situación diferente viven los animales de cuatro patas que viven en la calle, que pese a estar expuestos al peligro, no siempre tienen a su disposición comida para su día a día.

En ese sentido, unos chicos que pertenecen a un voluntariado mostraron su preocupación en ayudar a estos canes en situación de vulnerabilidad realizando una 'croquetada', en clara alusión a la 'chocolatada' humana, donde les puedan brindar alimento y afecto a estos perritos sin hogar.

En el distrito de Mi Perú, en el Callao, el pasado fin de semana un significativo número de jóvenes se hizo presente a apoyar a estos animalitos y su video ha alcanzado, hasta el momento, 160.8 mil reproducciones en tan solo un día de haber sido difundido en TikTok.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 18 segundos, se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, ya que cuenta con 17 mil me encantas, 506 comentarios y 901 guardados.

Los cibernautas agradecieron la labor de solidaridad de este colectivo y pidieron poder apoyar la causa: "La Navidad también es para compartir con ellos", "si quisiera apoyar cómo me puedo comunicar con ustedes", "gracias, por todo lo que hacen por ellos", "excelente. Por favor, ya no abandonen a sus mascotas, ellos son parte de la familia", "ellos se merecen el mundo entero, esto me da felicidad", "quisiera apoyar".

De esta manera, unos jóvenes realizaron una actividad este fin de semana para los perritos sin hogar, al que llamaron 'croquetada', donde les brindaron un día de alimentos y mucho afecto a estos amigos de cuatro patas que viven expuestos a los peligros de la calle.