"¡Valora siempre a tus padres!": Hija decide cumplir el último deseo de su madre

23/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos diversas historias, desde las más cómicas hasta las más conmovedoras que nos sacan lágrimas de emoción, donde muchas veces las madres son las protagonistas. Es así como el video publicado por la cuenta de @misteriocuriosidades, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a más de un seguidor.

"Solo la quiero ver feliz hasta el último momento"

En el material audiovisual publicado se muestra cómo una señora decide ir al mar con su mamá, Flor María, para cumplir uno de sus últimos deseos tras ser diagnosticada con una enfermedad terminal.

Con el uso de su silla de ruedas, la madre de avanzada edad, se ve sorprendida y muy feliz por conocer, por primera vez en su vida, el mar. Su hija conmovida por su reacción comienza a acercarla y echarle el agua del mar en su cuerpo.

"Ella es mi madre y hoy vivista por última vez el mar. Posee una enfermedad terminal y visitar la playa es su último deseo. Yo como hija quiero hacerla feliz antes de su partida. Mírenla como sonríe de la felicidad, con esa alegría en tu rostro es como te recordaré siempre. Los doctores ya le han dado pocos meses de vida. Quisiera que Diosito te diera más tiempo conmigo para seguir amándote, aun así, no perdemos la fe", señala la mujer en el video.

Los doctores le dieron pocos meses de vida

Asimismo, la hija señala que siempre trata de verla feliz, le pinta las uñas, le da masajes, la acompaña en cada uno de sus tratamientos y la cuida, así como alguna vez hizo su madre por ella desde pequeña.

"Siempre recordaré los sacrificios que hizo por mí, me encanta atenderte, porque es una madre que sabe amar. Si volviera a nacer, te volvería a escoger como mi madre, mi gran amor. Dios hace milagros y le pido tenerte por muchos años más a mi lado", se lee en la descripción del clip.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en redes sociales y conmovió a muchos seguidores, quienes no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la señora hacia su madre.

"Dios los bendigas siempre", "que linda hija eres", "el video más triste y hermoso que he visto", "Dios tendrá un lugar hermoso para ella", "me hiciste recordar mucho a mi madre", "así debemos ser los hijos siempre", "deberíamos valor a nuestros padres en vida", "uno como hijo siempre debemos estar con ellos, disfrutar hasta su último momento cuando ya no estén con nosotros. Por eso les digo jóvenes valoren", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de la plataforma de TikTok.