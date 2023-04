"El novio más tacaño": Una joven delató que la pareja de su amiga le cobraba todo

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok encontramos cientos de historias, alguna conmovedoras, hilarantes, tristes, sobre cuidados, consejos, rutinas de ejercicios, retos de bailes, que nos dejan más que sorprendidos. Pero esta vez, el material audiovisual publicado por la cuenta de @cestepha17 dejó atónito a más de un seguidor.

Le cobraba hasta el más mínimo gasto

En el video se ve cómo una joven de Medellín comienza a narrar cómo el novio de su mejor amiga le cobraba cada uno de los gastos que realizaban en las citas que tenían. "Por si fuera poco, le mandaba la lista de cada gasto en una hoja de Excel para poder cobrárselo después", según relató la joven.

Aunque en la actualidad es algo normal que se pague 'mitad y mitad', la joven indicó que el novio de su amiga "ganaba más que ella y le gustaban las saliditas caras". Por esta razón, ella se dio cuenta que no podía dar siempre el dinero para esas citas, y él le dio una solución.

"El man ganaba tres veces, casi cuatro veces más que ella, y le gustaban las saliditas y las citas a ese nivel. Entonces mi amiga en su enamoramiento se dio la tarea de seguirle ese ritmo. (...) Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de Excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tú me vas pagando", contó la mujer.

Además, Stephani C., la joven dueña de la cuenta de TikTok, manifestó que su amiga debió intuir que algo andaría mal desde un comienzo, ya que el hombre demostró una clara preocupación desde que empezaron a salir.

Su amiga no hizo caso a sus presentimientos

El nivel de detalle era sorprendente, en las capturas que se evidencian en el video, se aprecia que el hombre apuntaba el agua que tomaba, el dulce del kiosco que le compró y hasta el motel que compartieron cuando estaban juntos.

"Le ganó a mi novio": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios por parte de los seguidores de la cuenta de TikTok, quienes no dudaron en expresar su sorpresa al conocer que existen novios como el que se relata en el clip.

"Es lo más tacaño que he visto en mi vida. ¡Un desastre!", "siempre hay que ver las banderas rojas ante locos como este. Se nota que su amiga no está despierta ni en sus 5 sentidos", "qué horror, hasta el motel le cobró", "pero digan nombre, para que deje de ser tan duro", "jajaja ese man qué. Eso sí que me mande el Excel para yo tener mis finanzas organizadas", "pensé que me había tocado un tacaño, pero ya con este el mío fue super dado", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.