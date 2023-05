Venezolano indignado porque peruanos se van del país: "Perú no tiene nada que envidiarle a otros países, parece Roma"

13/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un ciudadano venezolano se indignó con los peruanos que dejan este país y dijo que no habría razón de hacerlo porque no tenemos nada que envidiarle a otros países del mundo. Incluso se animó a decir que Perú se parece a Roma.

"Siento que estoy en Roma"

El clip viral titulado: "Perú lo tiene todo" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @victoralejandro. Este video nos muestra a un joven que realiza una visita en el Centro de Lima, por el lado del Paseo de los Héroes Navales donde se encuentran edificios antiguos y de corte clásico.

El ciudadano venezolano no dejó de elogiar a nuestro país en lo que duró el video. Lo que llamó la atención de los internautas fue la forma en la que defendió al Perú, mostrando sus bondades y se animó, incluso, a compararlo con otros de talla internacional, entre ellos a Italia y su incontrastable ciudad de Roma.

"Perú, no tiene nada que envidiarle a otros países en serio, si Perú es una maravilla hermosa. Miren, yo veo para atrás y siento que estoy por allá, en Italia no sé, en Francia. Volteo para acá y siento que estoy en Roma", narraba mientras se grababa a sí mismo para Tik Tok.

"Me siento por este lado y siento que estoy en el centro de Manhattan, por allá por EE.UU., o sea mira todas las flores, parece el camino botánico de Japón", añadió.

Seguidamente, el joven no dudó en indignarse por la decisión de algunos connacionales en querer dejar tierras peruanas por buscarse un mejor futuro o procurar un nuevo sitio donde rehacer su vida. En ese sentido, invitó y exhortó a que los peruanos que se encuentran en países extranjeros retornen a nuestro país.

"No entiendo, este país no tiene nada que envidiarle a otro y la gente se va de este país. No entiendo 'PerúYork' es todo, ¿qué pasa? Devuélvanse, vengan para acá, que aquí es una belleza del país", resaltó en la final de su video en la plataforma china.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas por el usuario de Tik Tok cuentan con más de 600 reproducciones, 48.7 mil me encanta, 3 773 comentarios y 863 compartidos.

Como era de esperarse, se generó una ola de comentarios por parte de los cibernautas, a lo que en su mayoría fueron asertivas y agradecían su perspectiva sobre nuestro suelo patrio: "Yo estuve 5 años en Perú y quedé enamorado de ese país", "panita sos grande y sabes reconocer al Perú", "lindo comentario, tenemos mucha arquitectura bella", "yo amo mi país, Perú, orgulloso de ser peruano", comentaban algunos internautas.

Otros en cambio, fueron sarcásticos y llenos de humor: "será amor al chancho o al chicharrón, pero igualmente gracias", "No sé por dónde queda esa vaina, pero por allí queda, me hizo el día", "vente a mi cerro, hay está la torre de París y se ve toda la ciudad", "Lima potencia mundial", son algunos de los comentarios que se puede leer en Tik Tok.