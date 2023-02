Video: ¡Al ritmo de 'Riri'! Abuelitas imitaron presentación de Rihanna en el Super Bowl y son tendencia en TikTok

26/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Quién no quisiera ser como ella? De más está decir la trascendencia global que posee la cantante Rihanna y el sinfín de seguidores a lo largo de los años por sus sencillos que se han convertido en iconos.

Tras su presentación en el Super Bowl la semana pasada, la artista fue tendencia en las diferentes redes sociales por su performance en uno de lo eventos deportivos más grandes del mundo.

Es así, que la siguiente historia tiene que ver con tres abuelitas que han seguido los pasos de 'Riri' y, hasta se animaron a pedir que sean las próximas anfitrionas del medio tiempo del partido por la disputa por el titulo de la NFL en Estados Unidos.

El video fue compartido por la cuenta @arcadiasrlivingbg en TikTok y ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones en la plataforma por el hilarante momento que realizaron 11 señoras en un asilo.

Al ritmo de "Rude boy", en el que se escucha la famosa frase: "Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough?

Take it, take it (yeah), baby, baby", las señoras deslumbraron a los internautas.

Algunos aprovecharon para resaltar la soltura y el ingenio de cada una; resaltando su emoción por ser grabadas al mostrar su interpretación de una de los hits de la compositora de "Work".

Otros, mencionaron que "saben como divertirse" y aplaudieron que estén a la "moda" de los acontecimientos que se vienen dando en la actualidad y no se hayan quedado en el pasado.

"Ganaron el trend... ya denle el premio" "Todos mis aplausos, son ustedes bellas" "Ya me ví de ancianita, que bellas me va saliendo dos veces asi que like" ¡Esto es tan lindo! Me encanta" "Estas abuelitas saben cómo divertirse" "Tú tarde en la noche escuchando a Rihanna".