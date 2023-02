Video: ¡No lo podían creer! Descubrió que su bebé estaba "cantando" en medio de una prueba ultrasonido

26/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Increíble! Para muchas mujeres en el mundo, ser madre es uno de los momentos más importantes de su vida y, las pruebas antes de dar a luz, son fundamentales para saber en qué condiciones se encuentra el pequeño o descartar todo tipo de enfermedades y trastornos que pueda sufrir.

Sin embargo, diversas parejas han tomado la decisión de compartir estos momentos debido al auge de las redes sociales en los últimos años y, este es particular caso de una familia en México que se llevó una gran sorpresa en medio de un examen de ultrasonido.

El video fue compartido por la cuenta @damaris_samples_oficial en TikTok y se ha convertido rápidamente en tendencia en la plataforma por el singular hecho que registrarían en cámaras.

Es así que, el clip titulado: "El bebé cantante en el vientre no existe, el bebé que canta:", ya acumula dos millones de vistas y miles de comentarios. Por consiguiente, en el cortometraje se ve que aparentemente, el esposo de Damaris, le pide que cante "Aleluya" de Leonard Cohen.

Seguido de eso, la mujer empieza a entonar las letras del sencillo, cuando de pronto, en la pantalla se ve como el neonato empieza a mover su rostro y boca al ritmo de su madre, lo que generó asombró entre los que se hallaban en la sala. "Esto es emocionante, está cantando contigo. No saben la emoción que sentí en ese momento. Somos los embarazados más felices de todo el mundo"

Algunos internautas aprovecharon para brindar su punto de vista; alegando que es un acto natural y que "cada quien lo interpreta a su manera". Otros, resaltaron el acontecimiento y agregaron que es un "don" que tendrá el menor en el futuro.

"No está cantando, ellos suelen tomar su líquido, bren y cierran la boca, me pasó igual, pero cada padre lo interpreta según su emoción", "Es que no es cualquier canción", "Sabía que, si eso pasa, es porque tendrá un don", "Es un instrumento que cantará para Dios y lo está haciendo desde tu vientre. Qué hermoso momento, me hiciste llorar".