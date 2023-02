[VIDEO] Brenda Carvalho fue contratada para animar el cumpleaños de un perrito

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor por los animales creció notablemente en los recientes años, los dueños de los peluditos cada vez invierten más dinero para otorgarles a los pequeños seres una mejor calidad de vida.

Sobre ello, el mejor ejemplo se percibió en Lima, cuando los dueños de un canino contrataron a la mítica bailarina, Brenda Carvalho, para que anime la reunión de cumpleaños de su mascota Chester.

Al respecto, se percibió a la exintegrante de Axé Bahía junto a su elenco, realizando múltiples coreografías para los invitados de la fiesta, que eran humanos y perros en su mayoría.

En esa línea, la celebración también destacó en logística; puesto que la decoración era de primer nivel. A detalle, se visualizó una torta de gran tamaño con temática de "Mario Bros" y otros elementos de similar forma.

El video ya tiene 82 mil likes, alrededor de 1600 comentarios y 3 mil compartidas. Asimismo, la cuenta "@chestersan1" tiene la particularidad de narrar la vida cotidiana de la mascota con una voz impostada, de alguno de sus dueños aparentemente.

Los comentarios más destacados del corto fueron: "Claramente Chester fue planeado", "Acabo de darme cuenta que mis padres no me quieren", "Ya me di cuenta que no fui una hija deseada". Debido a la ostentosidad exhibida en el onomástico del canino.

