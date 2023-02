Video: ¡Hazle caso, Shak! Paquita la del Barrio le mandó mensaje a Shakira tras éxito con Bizarrap

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No pudo con su genio! Tras el éxito de la sesión de Shakira con el productor argentino, Bizarrap, muchos artistas han comentado la canción contra su exesposo, Gerard Pique.

En ese sentido, la excéntrica solista y compositora, 'Paquita la del Barrio', envió un mensaje a 'Shak' en el que le aseguró estar de su lado y que, si alguien sabe de estas cosas, es ella.

La conocida intérprete de "Rata con dos patas", mencionó que la colombiana debe "echarle ganas"; puesto que tiene que velar por el futuro e integridad de sus hijos, quienes deben ser su motivación en todo momento.

"Mi queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos. Tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, así que no te preocupes".

Por otra parte, 'Paquita' le aseguró que, si necesita algún consejo sobre sencillos "dolidos", que no dude en comunicarse y platicar sobre cómo mejorar sus pistas, hasta le pidió que no "achicopale".

"Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas".

Otra canción con referencias a Pique

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado la canción titulada 'TQG' (Te Quedó Grande) ayer.

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", se escucha en una parte.