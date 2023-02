Video: ¡Para que aprendan! Profesora pide a Shakira sacar canción con las tablas de multiplicar

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Hazle caso 'Shak'! Una maestra pidió a la cantante colombiana, Shakira componer una canción con las tablas de multiplicar tras su éxito en su sesión con el productor argentino Bizarrap.

Es así que, el video difundido por diversas redes sociales, fue grabado por la misma profesora que, sorprendida por como sus alumnos gritaban sin cesar la letra del sencillo del momento, decidió grabarlos.

En las imágenes, se ve como los estudiantes cantan una de las tantas frases de 'Shak' contra su expareja, Gerard Pique, y se observa, incluso, su alegría al bailar y olvidar sus responsabilidad dentro del aula.

"Mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique".

Tras ello, la docente pidió a la artista a realizar una canción, pero con las tablas de multiplicar, con el objetivo de que sus alumnos puedan comprenderla y memorizársela como sus líneas.

El pedido, se convirtió en viral en cuestión de días y muchos padres de familia resaltaron la actitud de la profesional en exigir contenido de calidad para los menores.

"Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así si se las aprenden".

Algunos internautas comentaron que sus hijos, sobrinos o conocidos también recitan a todo fervor las liricas de la exesposa de Pique; sin embargo, en cuanto a los estudios, no están comprometido al 100 %.

Otros, indicaron que solo son niños que buscan divertirse a través de uno de los hits del verano.

"Mis sobrinos de 4 y 5 también la bailan y cantan con sus amiguitos", "Los estudiantes sacando 100 sobre 100 en música", "Ahí está el reto", "Relájese maestra, son niños sanos"