Shakira y Karol G estrenan nueva canción: "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío"

24/02/2023

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado la canción titulada 'TQG' (Te Quedó Grande), un tema que resulta inevitable pensar en que hace alusión a la expareja de cada una de ellas, es decir, al exfutbolista español Gerard Piqué y al rapero puertorriqueño Anuel, respectivamente.

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido [..]. Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía", dice Shakira en la canción.

También deja entrever que el exdefensa del Barcelona ha mostrado su disposición por volver con ella pero que no está interesada: "Ahora tú quieres volver se te nota. Espérame ahí que yo soy idiota. Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito".

Sin duda, la lírica conecta con la BZRP Music Sessions #53, producida por Bizarrap e interpretada por Shakira tras la ruptura sentimental con Piqué en medio de rumores de infidelidad.

De esta manera, la canción se ha convertido en tendencia y ya ha logrado más de 17.4 millones de reproducciones en YouTube a solo 13 horas de haberse publicado. Incluso, se ha posicionado como la número uno en Trending for music.

Cabe precisar que es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, 'Mañana será bonito', el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017, con 'Unstoppable'.

Escucha la nueva canción de Shakira y Karol G