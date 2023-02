Video: Joven contó que obligó a su novio a tatuar su nombre tras descubrir infidelidad

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Fuerte! Una joven reveló lo que hizo con su expareja cuando se enteró que le había hecho infiel durante el 2020.



El video, que fue difundido por la usuaria, Jennifer Romo (@jenn_romoo) en la plataforma TikTok, ya cuenta con más de 300 mil vistas y decenas de comentarios.

Es así, que la muchacha empieza a relatar su experiencia de amor y detalla que su 'ex', le dijo que tenía intenciones de tatuarse su nombre; sin embargo, ella no quería.

"Ya llevábamos tantito tiempo y este wey me había dicho que se quería tatuar mi nombre, hermanas. Y resulta que me dice: 'Oye, acompáñame a un partido de fútbol y de ahí nos pasamos a donde me van a tatuar y yo, la neta, no quería dejar que se tatuara mi nombre".

De acuerdo a ello, Romo reveló que halló en el celular de su exenamorado, una carpeta oculta con fotos extrañas que causaron ruido en ella.

Bueno, hermanas. ¿Qué hice yo? Lo revisé, entonces, me meto a las fotos y tenía un álbum ahí bien escondido, medio turbio, y yo: '¿Qué será esto?' Yo no quería dejar que se tatuara, pero vi eso y dije: 'Ah no pues, ahora te ching***, hermana. Ahora te ching***'".

De acuerdo a ello, guardó el secreto y dejó que ponga su nombre en su cuerpo para luego, confrontarlo por su accionar.

Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que si yo lo enfrentaba y le decía que ya hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la ching***, y pues así fue, hermanas"

Por último, "aconsejo" a otras personas a que al menos "se dejen tatuar" para que tengan la certeza de que si les hacen algo, se acordaran por el resto de su vida.

"Entonces, si a ustedes las van a engañar, por lo menos asegúrense que los cabr*** tengan su nombre tatuado o algo de ustedes tatuado para que se acuerden de su pendej***".