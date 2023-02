VIDEO: Profesor enseña cuáles son los "términos caneros del penal de Lurigancho"

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La escuelita. Hugo Grández Moreno publicó un video que llamó la atención de varios usuarios de Tik Tok: "Los términos caneros del penal de Lurigancho". Este ya cuenta con más de 600 mil vistas, 38 mil 'Me Gusta' y un total de 1032 comentarios.

En el video compartido por Hugo Grández junto a un grupo de jóvenes que cumplen condena en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, enseña cuáles son las jergas que se dicen en el penal. En ese sentido, Grández expone "10 palabras o expresiones de la Real Academia Canera".

Él pregunta a sus alumnos "cómo se dice en Luri almuerzo", ellos responden paila. Continúa: "cómo se dice agregarle algo al almuerzo", los reos indican: "cacharro". Posteriormente sigue con el listado de jergas:

Táper, recipiente: cacharro Persona con billete: Ricardito Requisa: raqueta Lugar donde esconden las cosas: caleta Persona descuidada: rufo Traslado a otro penal: lanchar Persona que hace delivery: comando anfibio Tacaño: cabeza de perro

Asimismo, finaliza el video con las frases "habla bien" y "no te equivoques".

Luego de observar el video de Hugo Grández, varios usuarios comentaron al respecto: "muy buen video!!!!!", "me trae recuerdo cuando estuve 7 años guardado a mi mala vida eso me enseñó a seguí el buen camino y salir adelante por mis hijos", "excelente, ya les mejoraron el internet en Luri", "como no recordar esos tiempos , pase más de 9 años perdidos pero muy bien aprendidos y valorados , hoy gozo mi libertad la cual nunca debí perder".

Asimismo, le preguntaron al profesor Grández si estaba prohibido "meter celulares". De inmediato, él respondió con un video e informó que utilizan la jerga "oreja" para referirse al celular.

"Esta oreja ha ingresado al penal de Lurigancho con motivos educativos. Ha sido totalmente autorizado para que ingrese a esta zona. Estamos en el Cetpro José Olaya, aquí está la profesora a cargo y es un taller en donde mis amigos del penal están pintando algunas cerámicas", señaló.