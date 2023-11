Centenario 'crema': ¿Quién sería el sustituto de José Carvallo en la 'U' tras anunciar su salida?

En medio de la algarabía por el triunfo de Universitario de Deportes en la final de la Liga 1, el arquero 'crema', José Carvallo, anunció su salida del cuadro de Ate bastante emocionado, por lo que, Jorge Fossati deberá reemplazarlo en la siguiente temporada, centenario de la 'U'.

Últimas informaciones, precisan que el próximo golero merengue tendría que ser joven y con proyección. A detalle, los nombres que vienen sonando tienen nacionalidad peruana y pertenecen a otro club grande del Perú.

Así es, los sondeados por los 'Merengues' serían Renato Solis y Alejandro Duarte, arqueros de Sporting Cristal durante este 2023. Según el periodista Gustavo Peralta, Universitario tiene entre ceja y ceja al futbolista de 25 años tras sus buenas actuaciones en la pasada campaña.

El comunicador Denilson Barrenechea certificó tal información, aunque añadió que Duarte, de 29 años, también es una posibilidad que la 'U' está analizando. Vale indicar que Solis acaba su contrato con los 'Celestes' a finales de este año.

Como se recuerda, José Carvallo dedicó unas emotivas palabras a la prensa tras salir campeón con el club merengue en el partido contra Alianza Lima, por la gran final de la Liga 1 2023.

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué más decir. Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", comentó.