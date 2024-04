¿Perú dará la sorpresa? Leyenda brasileña revela a sus favoritos para la Copa América 2024

26/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Tiene a sus elegidos! La leyenda del fútbol brasileño, Cafú, se pronunció sobre la Copa América 2024 y no dudó en revelar a sus favoritos para llevarse el torneo. ¿Consideró a Perú entre los posibles ganadores? Acá te lo contamos.

Los mejores del fútbol mundial

Las palabras del recordado lateral derecho de Brasil tuvieron lugar en el medio Milenio - La Afición, donde opinó sobre las selecciones que tienen más chances de coronarse como campeones en esta nueva edición del certamen Conmebol.

Lamentablemente, Cafú no mencionó a los dirigidos por Jorge Fossati como uno de los posibles ganadores del torneo. Y es que para la leyenda del fútbol sudamericano, Argentina y Brasil siempre serán los principales candidatos en este tipo competencias.

"Esta Copa América realmente servirá para coronar a los países sudamericanos como los mejores del futbol mundial. Brasil y Argentina siempre van a ser para mí las favoritas para ganar la Copa América", declaró.

El rival a vencer

En esa misma línea, Cafú dedicó especial atención a Lionel Messi y compañía y analizó cómo llegarán al certamen Conmebol de este año.

Y es que, según indicó, Argentina será el rival a vencer en esta Copa América al llegar como vigentes campeones tanto del torneo como del Mundial Qatar 2022. Inclusó, aprovechó la oportunidad para llenar de elogios al hoy jugador de Inter Miami.

"Todos van a querer vencerla y ellos no lo van a permitir. Va a ser una selección difícil orquestada por Messi (...) Es un jugador que es respetado, que siempre sabe lo que hace cuando tiene un balón en los pies. Ver a Messi jugar, para nosotros que somos apasionados del futbol, es muy gratificante", agregó.

Perú se prepara para la Copa América

Cabe decir que en aras de llegar de la mejor manera a la Copa América 2024, la Selección Peruana de Fútbol no se detiene y continúa con su preparación.

Por eso, la página oficial de la 'Bicolor' confirmó que los dirigidos por Jorge Fossati enfrentarán a El Salvador el próximo viernes,14 de junio, en Filadelfia, con miras a lo que será dicho certamen.

De esta manera, la leyenda del fútbol brasileño, Cafú, se pronunció sobre la Copa América 2024 y no dudó en revelar a sus favoritos para llevarse el torneo. Lamentablemente, el recordado jugador no ve a Perú como potencial candidato. ¿Podrá la 'Blanquirroja' dar la sorpresa en esta nueva edición del campeonato?