¡Decepcionados! Hinchas arremeten contra André Carrillo y Edison Flores por empate ante Venezuela

Perú empató 1-1 ante Venezuela, por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, por lo cual los hinchas no dudaron en mostrarse totalmente decepcionados e indignados por el mal juego presentado en el segundo tiempo del partido y más con los cambios realizados en el plantel: ¡ingreso de Edison Flores y André Carrillo!

El marcador iba a favor de la selección peruana con el gol realizado por Yoshimar Yotún en el minuto 17 del primer tiempo, sin embargo, las esperanzas de todos se terminó cuando el delantero venezolano, Jefferson Savarino anotó en el arco de Pedro Gallese, en el minuto 53.

Hinchas molestos por empate

En el minuto 54, Edison Flores ingresó a la cancha para sustituir a Bryan Reyna, y seguido a ello, André Carrillo reemplazó a Piero Quispe en el minuto 64. Pero al parecer, ambos refuerzos no fueron suficientes para voltear el marcador y todo lo contrario, fueron duramente criticados por no lograr realizar buenos marcajes y goles que nos den la victoria.

"Gracias mano ya cumpliste tu ciclo de verdad, nos distes muchas alegrías, pero es hora de dar oportunidad a otro", "se entiende por qué está en la Segunda División de Arabia. Hoy, André Carrillo entró al partido a CAMINAR. Ni una gota de sangre en la cara. Su ciclo en la selección terminó", "desastre lo de Carrillo", "no lo culpo, Reynoso le dijo que solo rendía 10 minutos y ya estaba cansado", "que ya descanse en su casa, que ya no juegue", fueron algunos de los comentarios relacionados al juego de la 'Culebra' Carrillo.

Hinchas en contra de André Carrillo por empate ante Venezuela.

¿En contra de Edison Flores?

Por su lado, 'Orejitas' Flores no fue ajeno a las malas reacciones de la hinchada, quienes lamentaron que no lograra desenvolverse ni demostrar el 100% de su capacidad como lo hizo en el último partido de la Liga 1. Asimismo, el mediocampista nacional lamentó el empate ante Venezuela y dijo que no han podido plasmar el modo de juego de Juan Reynoso en el campo. Sin embargo, señaló que buscarán revertir esta situación en el próximo partido.

"Definitivamente, Carrillo y Flores, era como jugar con nueve hombres", "mete a jugadores como Carrillo y Flores, que entran a caminar no más", expresaron los hinchas.

¿Qué dijo Juan Reynoso?

El director técnico de Perú, Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa para dar a conocer sobre su futuro tras el reciente empate ante Venezuela, en el Estadio Nacional.

"Sigo pensando igual (sobre su continuidad hasta el 2025), no es momento de especular. Respeto la opinión de los demás. Sigo pensando que soy el técnico adecuado para dirigir la selección peruana. (...) Me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano", declaró de forma contundente y con gran decisión.

De esta manera, los hinchas quedaron destrozados por el empate 1-1 de Perú ante Venezuela y no dudaron en criticar el juego mostrado por André Carrillo y Edison Flores.