¿Pega la vuelta? Raúl Ruidíaz y la misteriosa publicación de Instagram que lo vincula con Universitario

El presente de Universitario de Deportes no puede ser mejor: están en una nueva final del fútbol peruano y a vísperas de cumplir 100 años de existencia institucional. Esto podría mejorar aún más, ante el regreso de un reconocido futbolista: Raúl Ruidíaz. El delantero del Seattle Sounders colocó una misteriosa publicación, con la que se iría despidiendo de su actual club.

Si bien el atacante nacional ha mencionado en múltiples ocasiones sus intenciones de volver a vestirse con la 'crema', el contexto actual es distinto, debido a que a sus 33 años, ya estaría por cerrar su contrato con el cuadro de Seattle, que termina el 31 de diciembre del 2023.

Ruidíaz colocó una fotografía en blanco y negro con la canción 'Todo tiene su final', del cantante de salsa Hector Lavoe, lo que generó gran repercusión entre sus hinchas.

A inicios de 2022, la 'pulga' colocó una historia en Instagram que ilusionó a los hinchas de Universitario, donde indicó haber tenido un emotivo sueño donde vestía nuevamente la camiseta 'crema'.

Remontándonos un poco más atrás, el delantero había confesado que su máximo sueño dentro del fútbol es ganar la Copa Libertadores con la 'U', alegando que conversó con Edison Flores -cuando ambos jugaban en la MLS- para volver al club en el año del centenario.

"La verdad no lo he comentado con él (Edison). Sé que el centenario es en pocos años. Me gustaría volver, pero no sé si en ese momento. Yo quiero regresar a retirarme pero aún aprovecho al máximo el tiempo en el extranjero. Es un sueño volver", señaló para ESPN en 2020.