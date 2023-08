BLACKPINK ofrecerá concierto en vivo de forma online: ¿Cómo y cuando podrás verlo desde Perú?

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una de las bandas femeninas más populares del mundo, BLACKPINK, transmitirá en vivo el último concierto de su gira de este año. Los fanáticos de Perú podrán adquirir las entradas online para ver a su grupo de k-pop favorito.

Tendencia en redes

En las últimas horas el grupo femenino, BLACKPINK, ha estado dominando las tendencias globales. Este fenómeno en las redes sociales se debe al emocionante anuncio que realizaron a través de sus plataformas oficiales: el cierre de su tour mundial 2023.

Actualmente, las 4 integrantes del grupo se encuentra en su gira titulada "Born Pink World Tour", y para terminar esta serie de conciertos, la banda de k-pop tiene planeada dos eventos en Corea del Sur. El segundo será transmitido en vivo a través de una plataforma de streaming en línea.

Éxito mundial

Lisa, Jennie, Rosé y Jisso, integrantes de BLACKPINK, estarán de retorno en Seúl tras un exitoso recorrido mundial. La demanda fue tan alta que lograron hacer 'sold out' en más de 60 presentaciones a lo largo y ancho del planeta.

Por ello, en este último concierto, los fans podrán disfrutar de una experiencia inolvidable, con interpretaciones de éxitos como: "How You Like That", "Pretty Savage", "Whistle", "Don´t Know What to Do", "Lovesick Girls" y "Kill this Love".

¿Cuándo será el concierto online?

Las fechas para el cierre de esta gira mundial en Corea del Sur son el sábado 16 y domingo 17 de setiembre. Sin embargo, el concierto online que brindará la agrupación femenina a nivel global será en la segunda fecha.

A partir del 29 de agosto, a las 8:00 p.m. hora de Corea del Sur, se abrirá la venta de boletos para el emocionante concierto de BLACKPINK que será transmitido online. El público tendrá la oportunidad de adquirir sus entradas y asegurar su acceso al esperado evento.

Cabe resaltar que la presentación de la banda de k-pop iniciará en Perú a las 4:00 a.m. del domingo 17 de septiembre.

7 años de éxitos

Las chicas de BLACKPINK celebraron 7 años de pisar los escenarios más grandes del mundo. Las cuatro integrantes utilizaron sus cuentas oficiales de Instagram para agradecer a sus fans por el apoyo que han recibido durante estos años.

Asimismo, se mostraron conmovidas, ya que recordaron todo lo que han pasado juntas desde que debutaron en el 2016.

Pese a que su contrato con la disquera que las produce había caducado, las chicas celebraron su séptimo aniversario con toda normalidad, pues de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales están muy felices y buscan seguir como grupo de k-pop por más tiempo.

Sin duda, BLACKPINK se ha consagrado como una de las bandas femeninas más reconocidas a nivel mundial. En esta ocasión, el grupo transmitirá online el último concierto de su gira 2023.