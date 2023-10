Ethel Pozo y Yaco Eskenazi no pudieron evitar las lágrimas al decir adiós a 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'

Tras una exitosa trayectoria de seis años en América Televisión, el popular formato 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, ha dicho adiós a la pantalla chica. La hija de Gisela Valcárcel había anunciado que esta etapa llegaba a su fin hace algunas semanas, y el 29 de octubre, los conductores se despidieron de los domingos con un programa especial lleno de emoción y gratos recuerdos.

El último episodio de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' no fue una competencia habitual, sino un emotivo homenaje a las madres que habían participado en el programa junto a sus hijos a lo largo de los años.

En diversas categorías, se entregaron premios a las madres de personalidades conocidas como Carloncho, Hugo García, Yahaira Plasencia y Milett Figueroa. Sin embargo, el momento más conmovedor del programa fue el repaso de los recuerdos que se habían forjado en ese set a lo largo de los años.

En los minutos finales, todos los invitados sostuvieron una copa en la mano, y fueron los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi quienes lideraron un brindis de despedida.

Ethel Pozo tomó la palabra en primer lugar y expresó su agradecimiento a todos los que la aceptaron como conductora. Recordó el proceso de selección en el que participó y mencionó la confianza que le brindó Eric Jurgensen, el actual gerente general de América Televisión, quien creyó en su capacidad.