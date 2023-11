Leyendas del metal en Lima: Megadeth anunció su regreso al Perú, ¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

10/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos del Heavy y 'Trash' metal en el Perú, luego de que Megadeth incluyese a Lima entre su 'Crush the World Tour'. La banda liderada por Dave Mustaine regresará al país luego de más de 10 años de ausencia, y dispondrá de entradas a la venta muy pronto.

El concierto se llevará a cabo en el Arena 1 ubicado en San Miguel el próximo 6 de abril de 2024, y dará inicio a una nueva gira.

La agrupación se encuentra promocionando su último disco, 'The Sick, the Dying and the Dead...', desde el pasado 2022. Durante ese año se desarrolló una gira europea y otra por Estados Unidos, y a pesar de los rumores de extenderla a Sudamérica, la banda pasó de largo al continente.

Sin embargo, la segunda etapa si tendrá en cuenta a América del Sur, extendiéndose por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, El Salvador y México.

Pasado en Perú

Megadeth se presentó dos veces en Perú previamente. La primera fue en 2008, cuando se encontraban promocionando su disco 'United Abominations'. Dicha presentación se realizó en la Explanada Sur del Estadio Monumental, y tuvo más de 20 mil asistentes.

En ese entonces, Dave Mustaine cayó enamorado del apoyo peruano, por lo que en 2010 regresaron al país y se presentaron en el mismo recinto, pero con un nuevo disco en su repertorio: Endgame.

Ambos shows fueron un éxito rotundo, y la banda programó años después lo que sería el fin de esta 'trilogía', debido a que se unirían a Black Sabbath, que tendría un concierto en el Estado Nacional con el grupo de Mustaine como invitado en el 2013. Sin embargo, complicaciones logísticas del grupo de Ozzy Osbourne impidió que su show en Lima se llevase a cabo, y en consecuencia, el de Megadeth tampoco.

¿Cuándo se pondrán a la venta las entradas?

De acuerdo con la web y redes sociales oficiales de la banda, la preventa exclusiva para fanáticos con membresía en la página del grupo iniciará el 14 de diciembre. La venta general empezará un día después, el 15.

Por el momento, se desconoce el portal y método de venta de las entradas, pero la banda indicó que se tendrán más actualizaciones en los siguientes días.

Megadeth dará inicio a un 2024 que promete ser exitoso para la escena del rock y metal en el país, que sigue reforzándose con nombres importantes. La banda de Dave Mustaine volverá al Perú luego de 13 años y pronto iniciará la venta de entradas.