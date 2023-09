¡Luego de 18 años! The Rolling Stones lanza 'Hackney Diamonds', su nuevo álbum de estudio

La icónica banda británica de rock, The Rolling Stones, anunció el lanzamiento de su primer álbum de estudio desde el 2005, lo que significa un regreso luego de 18 años de ausencia, al menos, en terrenos de creación musical. El disco llevará el nombre de 'Hackney Diamonds' y será presentado mañana en Londres.

La presentación se celebrará en el barrio que da nombre al disco, Hackney, siendo de los más tradicionales de la capital inglesa y contará con el reconocido presentador Jimmy Fallon como el maestro de ceremonias.

El anuncio del mismo fue anunciado por el mismo Fallon en un video, donde recibía una llamada de los tres miembros vivos de la banda, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, que le invitaban a participar del lanzamiento, con música de fondo de uno de los nuevos temas.

Es necesario recordar que el baterista Charlie Watts falleció hace dos años, quien fue reemplazado por Steve Jordan en las grabaciones del disco.

El trío será entrevistado por Fallon ante múltiples medios en un teatro del barrio, en un acto que podrá ser observado en directo por el canal de Youtube de la banda por todo el mundo. El grupo declaró de forma breve previo a su nueva aparición pública.

Es necesario recordar que el último álbum que sacó la banda fue 'A Bigger Bang', que salió a la venta en el lejano 2005. Luego de tanto tiempo, son millones los fanáticos que han esperado con impaciencia luego de misteriosas señales por todo el mundo, en una gran campaña de marketing.

El pasado agosto, los Rolling Stones comenzaron a dejar caer pistas sobre el título de su próximo álbum mediante un anuncio en un negocio ficticio que crearon para publicar en periódicos locales. Dicho negocio consistía en un servicio de reparación de cristales, donde el grupo aludía a varias de sus canciones más conocidas.

En el diario Hackney Gazette, un anuncio señalaba que "el equipo promete satisfacción", agregando algunas referencias a temas que fueron recibidas por algunos fans, que comenzaron a proponer teorías sobre un posible regreso de la agrupación.

"When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows", dictaba una de las publicaciones, referenciándo al tema Shattered y Gimme Shelter.