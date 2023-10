Suzanne Somers: Fallece actriz de 'Tres son multitud' a los 76 años tras larga lucha contra el cáncer

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una lamentable noticia enlutó al mundo artístico de Estados Unidos luego de que se diera a conocer que la popular actriz de 'Tres son multitud', Suzanne Somers, falleció a los 76 años.

La recordada estrella de la actuación perdió la vida luego de una larga batalla contra el cáncer de mama. Su triste fallecimiento se dio en la madrugada de este domingo 15 de octubre tras 23 años de lucha contra la enfermedad.

Esta semana se llevará a cabo su entierro, de manera privado y con única presencia de su familia y amigos más cercano. Sin embargo, se indicó que su funeral será en noviembre.

En compañía de su familia

La noticia se hizo publica mediante un comunicado difundido por el publicista R. Couri Hay a The New York Times. En nombre de la familia de la actriz, se dio a conocer que Somer se encontraba "sobreviviendo de una forma agresiva" al cáncer que la aquejaba desde inicios del 2000.

El mensaje público señaló que el esposo de la artista, Alan Hamel, la acompañó durante los últimos minutos de vida. La pareja llevaba casada más de 45 años.

Además de su esposo, el hijo mayor de Suzanne Somers se encontraba en la vivienda donde su madre pereció "de manera pacífica". Asimismo, su familia inmediata estaba presente en el triste momento.

"Todos estaban reunidos para su 77º cumpleaños que se celebraría el 16 de octubre. Pero ahora celebrarán su vida tan extraordinaria", se lee en el comunicado.

Su estrellato en 'Tres son multitud'

Si bien Somers ya se había desempeñado en el mundo de la actuación anteriormente, no fue hasta su llegada a 'Tres son multitud' que su fama despegó enormemente. Como se recuerda, la serie estadounidense era transmitida por la cadena internacional ABC entre 1977 y 1984, y la protagonizaba junto a los actores Joyce de Witt (Janet Wood) y John Ritter (Jack Tripper).

La actriz se unió al elenco en la cuarta temporada para interpretar a una chica ingenua y optimista que compartía departamentos con dos compañeras: Jack y Jannet. Y es que este papel permitió que Somers pueda desempeñarse en otras conocidas series de la industria como 'Starsky and Hutch', 'Hollywood Wives', 'She's the Sheriff', 'Step by Step', entre otras.

Además, su paso por la pantalla grande también fue resaltante pues participó en 'American Graffiti', 'Ants!', 'El héroe de ayer', 'Nada personal', 'Mamá en serie', 'El profesor chiflado', 'Di que no es así'.

De esta manera, se dio a conocer que falleció la actriz Suzanne Somers a los 76 años tras una larga lucha contra el cáncer de mama.