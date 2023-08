Alexandra Méndez, 'La chama', rechaza haber tenido romance con Christian Cueva: "Ni en sus mejores sueños"

Alexandra Méndez ha vuelto a estar en el ojo publico después que revelara los chats donde el esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, la saludaba sin conocerla previamente. La chama además hace poco respondió un comentario de un fan, donde descartó haber tenido un romance o affaire con Christian Cueva.

La influencer compartió un video donde se la ve cocinando y usa un diminuto bikini, por lo que muchos de sus fans la llenaron de elogios y comentarios positivos, sin embargo, uno de ello escribió algo que al parecer molestó a la venezolana. "Qué rico c***ó cuevita", se lee.

Ante esto, al popular "Chama" no se quedó callada y decidió enfrentar al usuario, dejando en claro que nunca tuvo un romance o affaire con el futbolista de la Selección Peruana.

Alexandra Méndez rechaza a Cueva

Cabe resaltar que, no es la primera vez que la ciudadana venezolana descarta haber tenido algo con el popular "Aladino", ya que hace varios años, durante su participación en el programa "El valor de la verdad", Beto Ortiz le preguntó "Chama, ¿Choteaste a Christian Cueva cuando te afanaba?", a lo que ella respondió que sí.

Después de esto, el polígrafo confirmo que su respuesta era verdadera y ella procedió a explicar el motivo por el que nunca accedió a tener una aventura con el futbolista de Alianza Lima.

"Fue porqué tiene esposa o mujer, madre de sus hijos, por eso (...) Tampoco me llama la atención, no es mi estilo, ni mi tipo para nada. Le faltan muchas cosas, como altura, definitivamente no me gusta", confesó aquella vez.