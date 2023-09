Alicia Mercado revela que rechazó hacer el papel de Susy Díaz hasta en 3 oportunidades ¿Cuáles fueron los motivos?

'Susy, una vedette en el Congreso' es la película que contará la travesía que Susy Díaz pasó para formar parte del Parlamento; y la actriz encargada de personificar a la 'reina de las dietas' es Alicia Mercado, quien en una reciente entrevista ha revelado que no siempre estuvo convencida de tomar el papel, pues lo rechazó hasta en tres oportunidades.

La reconocida actriz brindó una entrevista al podcast "SomosNDG", donde hizo varias revelaciones, entre ellas, contó còmo fue que recibió la propuesta de interpretar a la madre de Florcita Polo.

"Cuando me llaman para la película, yo pensé que me iban a llamar para ser un personaje dentro de la peli, que claramente no era Susy", empezó contando Alicia.

Después de esto, contó que la productora la contactó por llamada y le dijo que estaba "buscando a Susy Díaz", a lo que ella se quedó sorprendida al enterarse que no iba a actuar junto a la excongresista, sino que iba a encarnarla en su película autobiográfica.

Un poco más adelante de la entrevista, la actriz contó que no siempre estuvo convencida de tomar el papel de la ex madre de patria, ya que al inicio hubieron tres razones muy fuertes por la cuales rechazó el protagónico.

"Como Pedro me negué tres veces a hacer la peli, no por nada malo. Primero es que yo tenía un viaje planeado que se había postergado en 2020 y era un viaje que significaba mucho para mi familia", comentó Alicia.

Además, explicó que ella había sido quien planificó ese viaje y que se sentía algo por si lo cancelaba por un proyecto que apenas estaba saliendo; después, reveló el segundo y tercer motivo.

"Mis horarios se cruzaban porque yo tenía algunas cosas que hacer, entonces también dije que no y luego no me acuerdo porqué otra cosa dice que no", agregó.