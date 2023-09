Amy Gutiérrez denuncia acoso en redes sociales tras su ruptura con Christian González

La reconocida cantante de salsa Amy Gutiérrez, de tan solo 25 años de edad, ha levantado la voz en las redes sociales para denunciar el acoso que ha estado experimentando por parte de decenas de seguidores después de que ella compartiera públicamente su estado de soltería, tras la ruptura de su relación sentimental con el bailarín Christian González.

En una reciente entrevista con Trome, Amy Gutiérrez habló abiertamente sobre su vida amorosa y su decisión de estar soltera. "Solita desde hace unos meses, enfocada en mis cosas (...) No sé si llamarlo luto, pero por ahora no tengo necesidad de conocer a alguien, estoy bien así, sola. Hay que aprender a estar sola, se aprende mucho", declaró la artista.

Sin embargo, estas sinceras palabras desencadenaron una ola de mensajes inapropiados y acosadores de algunos de sus seguidores en las redes sociales, lo que llevó a la cantante a tomar cartas en el asunto.

En un video publicado en sus historias de su cuenta de Instagram, la cantante Amy Gutiérrez expresó su indignación y frustración.

"¿Les parece gracioso? A todos aquellos que me están escribiendo al privado, llenándome la bandeja de un montón de mensajes ridículos, ¿Ustedes creen que es gracioso? Yo me estoy sintiendo acosada, ni siquiera creo que me está pretendiendo ninguno de los que está escribiendo", dijo.