Antonio Pavón se defiende de criticas tras realizarse marcación abdominal: "Soy como Ken"

Antonio Pavón volvió a causar polémica tras someterse a una marcación abdominal. Y aunque recibió un sinnúmero de críticas, la expareja de Sheyla Rojas asegura sentirse feliz con los resultados que lo asemejan al famoso 'Ken' de la película Barbie.

Este último martes, 22 de agosto, el español conversó con 'América Hoy' y se mostró bastante contento con los resultados que obtuvo tras su reciente retoque estético. Esto, luego de que confesará haber querido realizarse una liposucción por los kilos extras que tenía; sin embargo, su doctor de cabecera terminó ofreciéndole una cirugía más adecuada.

"Yo conozco al doctor, él me hizo una rinoplastia y me fue muy bien. Después yo he subido unos kilos y le comenté: 'Doctor, quiero bajar de peso haciéndome una liposucción'. Me dijo que me podía hacer una marcación abdominal, y le respondí: 'Pues vamos'", narró el español.