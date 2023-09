Dalia Durán, expareja de John Kelvin, anuncia que se ha vuelto a enamorar: "Es un hombre que me respeta"

Dalia Durán confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, dejando atrás el pasado tormentoso con el cantante y padre de sus hijos John Kelvin. Conoce en la siguiente nota todos los detalles.

La expareja del cantante de cumbia aseguró que ya perdonó a su agresor, sin embargo, eso no significa que haya olvidado el pasado. Todo lo contario, toma esa experiencia como aprendizaje de vida.

En entrevista para un medio local, Dalia Durán contó que se encuentra tranquila con sus hijos y que después de mucho tiempo ha encontrado a una persona que la hace volver a sentir "mariposas en el estómago".

"Estoy bien, tranquila con mis hijos, feliz, trabajando en activaciones y con las marcas. Me siento superbién, de maravilla, sigo llevando terapia, mi hijo también", dijo inicialmente para El Trome.

Sin embargo, menciona que aún no va a revelar de quién se trata para salvaguardar la salud mental de sus pequeños. Cabe resaltar que el único dato que brindó es que el nuevo galán es un empresario.

Sí, ya llegará el momento indicado para hablar porque primero tengo que pensar en mis hijos que son mi prioridad. Pero sí es verdad que estoy enamorada de una persona que me respeta, no se mete en mi trabajo, admira, apoya, halaga", agregó.

Por otro lado, la expanelista de 'Sábado con Andrés' indicó que el proceso legal que lleva con John Kelvin ya tiene fecha de audiecia. Asimismo, espera que la justicia peruana le de la tutela legal y completa de sus hijos.

"Ya el expediente se cerró y hay fecha de audiencia, que es el 18 de octubre. La fiscal está solicitando que se le quite la patria potestad de mis hijos, si regresa o no (a la cárcel), no te podría decir porque eso lo ve la justicia. Todo lo ve mi abogada", expresó.