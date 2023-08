Dayanita reafirma su soltería y desmiente rumores de relación con Topito: "Hombres sinceros no existen"

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de especulaciones sobre su vida amorosa, Dayanita ha regresado a la pantalla y busca despejar las dudas respecto a los vínculos sentimentales que la rodean, en especial aquellos que la relacionaban con Topito. Además, la actriz cómica hizo énfasis en afirmar su estado de soltería.

¿Qué dijo Dayanita?

La ocasión para esta aclaración llegó durante una entrevista con en el programa matutino 'América Hoy', donde Dayanita tomó la palabra para sincerarse con el público.

De manera franca y directa, reveló su actual estado sentimental: "Enamorada no estoy, yo sigo enamorada de la vida, de mi trabajo, de las personas que me quieren, me rodean, yo estoy enamorada de ellos. Ya me separé, el amor es así, si alguien no te suma en tu vida, gracias, muchos éxitos", manifestó, despejando cualquier duda acerca de su situación emocional.

La exintegrante en 'JB en ATV', Dayanita, no se intimidó en compartir su perspectiva sobre el amor y las relaciones.

La cómica declaró: "No es que te den el anillo y es el amor de mi vida... El amor en la vida no existe, hombres sinceros no existen. (...) Uno va y hay otro reemplazo, yo cambio de anillo así, ahora voy y me cambio de anillo, digo: 'Estoy casada'", exponiendo una visión cruda y sincera sobre las dinámicas sentimentales.

¿Tuvo una relación con Topito?

Uno de los puntos clave en esta conversación fue su relación con el cómico Topito, sobre quien circulaban rumores de una presunta relación sentimental, incluso cuando él aún estaba casado.

Dayanita fue enfática al negar cualquier vínculo romántico con él y afirmó rotundamente: "Jamás (estuve con Topito) y nunca estaré, no soy plato de segunda mesa". Con estas palabras, la cómica rechazó de plano las especulaciones.

Tras este episodio, la artista insinuó que su anterior pareja, sin hacer referencia directa al humorista, podría haberle sido infiel. "Descubrí en los mensajes algo, y hubo una infidelidad. Lo encontré en mi propia casa con una amiga mía, en esta vida no sufro, aprendí a ser fuerte", finalizó.

Esta aparición en 'América Hoy' no solo permitió a Dayanita aclarar la situación en torno a su vida amorosa, sino también ofrecer una visión franca y desinhibida sobre su perspectiva del amor y las relaciones. Su apertura sobre su soltería y su decisión de enfrentar los rumores de frente evidencian su determinación por controlar su propia narrativa y despejar cualquier confusión que pudiera rodear su vida personal.