Deysi Araujo destruye a Shirley Cherres por participar en 'La casa de Magaly': "Ella ya caducó"

"La casa de Magaly" se estrenó hace aproximadamente dos semanas y dentro de sus participantes, presentaron a Shirley Cherres, una modelo de los 2000; ante esto, Deysi Araujo mencionó que ella ya no debería estar en los realities de convivencia porque su momento de fama ya pasó.

La expareja del juez Jackson Torres brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación, en el que fue consultada sobre "La casa de Magaly" y ella respondió que se divierte viendo el programa pero hay algunas cosas que no le parecen.

"Yo estuve en la primera temporada y la diferencia es que nosotros salimos en vivo, pasaron luego partes grabadas, pero fue en vivo. Nos quitaron los celulares, no había el 'voy a llamar a mi hijo', no teníamos reloj, no sabíamos ni qué hora era, tampoco había televisor. Incomunicados total", empezó diciendo Deysi a Trome.