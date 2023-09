Deysi Araujo rompe en llanto tras ser tildada de 'dama de compañía' en revelador audio

Deysi Araujo está pasando por un difícil momento, ya que en las últimas horas denunció que su expareja Jackson Torres ha filtrado videos íntimos suyos, además, anoche "Magaly TV, la firme" también lo acusó de difundir audios donde dejan entrever que ella fue "dama de compañía" cuando mantenía una relación con él.

Después que en el programa de anoche, Magaly Medina saque a la luz unos audios que le llegaron al 'chismefono', en los cuales se insinúa que Deisy se vende a hombres a cambio de dinero, un reportero se puso en contacto con la exvedette.

En ese momento, Deisy se encontraba trabajando en un evento del Centro de Lima y tras escuchar los audios que supuestamente habría filtrado Jackson Torres, se mostró muy afectada, pero intentó sobreponerse a la situación.

Sin embargo, minutos después fue abordada por el reportero de Magaly detrás del escenario, donde no pudo contener la rabia y rompió en llanto ante dichas acusaciones.

"La gente sabe cómo me he iniciado, la televisión sabe también... Eso me molesta", expresó Deisy visiblemente afectada.

Enseguida, explicó que en más de una oportunidad le pidió al "tremendo juez" que la deje en paz, porque siempre le reclamaba que no podía confiar en ella.

"Siempre le decía 'si tú piensas eso ¿Por qué no te vas vete a tu casa?', 'No pero yo te amo'; 'Tú no puedes amar a una persona que piensas en tu cabeza que te está siendo infiel, no podrías estar con una persona así'", contó Deysi, sobe las conversaciones que mantenía con su expareja.