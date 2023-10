"Duró 5 horas": Valeria Piazza revela detalles de su cirugía por bacteria que afectó su paladar

Valeria Piazza sorprendió hace unos días al revelar que sería sometida a una delicada operación por una bacteria que se estaba comiendo su paladar. Ahora, ha revelado detalles de la cirugía mediante sus redes sociales y anunció que se viene recuperando satisfactoriamente.

La esposa de Pierre Cateriano utilizó sus redes sociales hace algunos días, para comentar que se alejaría de la televisión por algún tiempo, esto debido a la operación que debía realizarse. La modelo ha pasado su intervención con éxito y comunicó su estado de salud mediante sus historias de Instagram.

En esa misma línea, aseguró que se siente mejor para retomar su trabajo en redes sociales, sin embargo, no confirmó cuando retomaría la puesto en la conducción de América Espectáculos, espacio que por ahora está conduciendo Rebeca Escribens.

La semana pasada la modelo utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para contar detalles sobre su estado de salud, esto después que una bacteria ingrese a su organismo y le produzca un hueco en el paladar.

"No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad", empezó contando la figura de América TV mediante sus historias.