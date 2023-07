Valeria Piazza se despidió de la conducción de América hoy ¿Quién será tu reemplazo?

31/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valeria Piazza ingresó a "América hoy" hace aproximadamente 3 meses, esto después que Brunella Horna saliera abruptamente tras los rumores de su embarazo; pero hoy, la modelo ha puesto fin a su permanencia en al magazine, generando rumores sobre quien sería su reemplazo.

¿Cuál fue el motivo de su salida?

La ex Miss Perú contó en vivo que el motivo de su retiro se debe a que tiene una agenda muy agitada y debe cumplir con otros compromisos y viajes de trabajo.

"Pedí trabajar solo dos días a la semana, es verdad, lo que pasa que he tenido viajes de trabajo. Por eso, tal vez dos días, pero se está cruzando la agenda", explicó en un inicio.

Seguido de ello, agradeció a la producción del programa y a sus compañeros por hacer muy grata su estadía de 3 meses; además, resaltó que lleva una muy buena química con todos.

"Muchísimas gracias, gracias por hacerme entrar acá. Han sido tres meses espectaculares junto a ustedes. Muchas gracias chicos. A veces ven que nos molestamos aquí, pero hay una bonita amistad, una bonita química", agregó.

Por otro lado, la esposa del deportista Pierre Cateriano, descartó que su salida haya sido por un despido, ya que en su contrato estaba estipulado que solo estaría durante tres meses después que reemplazara a Brunella Horna. Cabe resaltar, que hasta el momento no se sabe quien reemplazará a Valeria en el magazine.

La vez que Valeria comió en el Mercado Central

La carismática conductora de América Hoy, Valeria Piazza asistió hace algunas semanas al Mercado Central junto a su compañero Edson Dávila el popular 'Giselo'. Luego de su recorrido y de probar exquisitos platos dijo "seguir esperando" a que la lleven a 'Central'.

En un inicio, el popular Giselo le hizo una propuesta a Valeria de llevarla al mejor restaurante del mundo, pero la llevó al Mercado Central; ante esto, la ex Miss Perú emocionada asiente que quiere ir al exclusivo centro de comidas, pero no imaginó que en el trayecto se diera cuenta que no se iba a dirigir hacia el lugar que le habían prometido, se sintió estafada.

El sarcástico Edson Dávila le dijo a Piazza que allí se encontraban los mejores 'huariques' y que no se preocupara porque tiene a sus "caseros" conocidos que les ofrecerán 'harta comida' a precios razonables, pero Valeria solo insistió en que pensaba que la llevaría al restaurante del chef Virgilio Martínez.

Es así que, Valeria Piazza vivió una graciosa experiencia durante su estadía en "América hoy" y hoy tras su renuncia definitiva, muchos se preguntaron quien será su reemplazo, pero esto no se sabe hasta el momento.