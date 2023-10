"El único tramposo que da la cara": Paolo Hurtado afirma que su relación con Jossmery fue un error

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado continúan en el ojo público debido a que en los últimos días, cada uno dio su versión sobre el pasado romance clandestino que mantuvieron. Sin embargo, el futbolista sorprendió al aceptar finalmente que cometió un error al vincularse sentimentalmente con la expolicía.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se enlazó en vivo y en directo con el deportista, quien se animó a responder acerca de las recientes declaraciones que Jossmery dio en otro programa de espectáculos.

Al respecto, Hurtado se mostró bastante seguro y advirtió con demandar legalmente a Jossmery, alegando que la modelo le exigía una cuantiosa suma de dinero a cambio de no salir en televisión nacional y hablar del romance que tuvieron.

No obstante, al final de la entrevista, el mismo futbolista terminó aceptando que lo que tuvo con la expolicía no fue más que un error por lo que ahora busca el perdón de su esposa y madre de sus hijos Rosa Fuentes.

Tras ello, la 'Urraca' destacó su sus palabras y le agradeció por ser el 'primer futbolista tramposo en dar la cara y apechugar'. Esto, sin duda fue un duro dardo para aquellos otros futbolistas que engañaron a sus esposas y nunca salieron a aclarar la situación.

En seguida, el popular 'Caballito' aseguró que uno tiene que aceptar sus errores para poder seguir adelante y crecer en la vida.

"En la vida uno tiene que aceptar sus errores. Si uno no acepta sus errores no puede seguir creciendo", respondió 'Caballito' Hurtado.

Jossmery se presentó en un conocido programa de espectáculos donde habló abiertamente de lo que vivió junto al futbolista de Cienciano del Cusco. Ella manifestó que jamás le pidió plata y que, al contrario, él la mantenía debido a su imposibilidad de trabajar por el ampay de ambos.

"No le pedía dinero, él me lo daba porque sabía que por este problema (ampay) yo no podía trabajar y lo único que podía hacer era estar alejada. Ni siquiera me estaba manteniendo porque yo lucraba más haciendo mis cosas cuando ya me cansé y decía que no era suficiente comencé a trabajar en eventos. Allí él se molestó y comenzó a cambiar un poco", reveló la joven.