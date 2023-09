Evelyn Vela revela el verdadero motivo de su enemistad con Carlos Cacho ¿Fue por 'El Principito'?

Evelyn Vela, mejor conocida como la 'reina del sur' decidió romper su silencio y revelar el verdadero motivo de su enemistad con el maquillador Carlos Cacho ¿Fue por el amor de 'El principito'?

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde la popular 'reina del sur' decidió responderle a Carlos Cacho tras su declaraciones donde afirma que ya no son amigos.

Al respecto, Vela señaló que el integrante del reality de Magaly Medina debería ir a un psicólogo, presumiendo que lo único que estaría buscando con sus recientes declaraciones es un poco de atención.

En seguida, decidió romper su silencio y contar con lujo de detalles lo que pasó entre ella y el popular maquillador Carlos Cacho. Asimismo, aclaró si el venezolano Giuseppe Benigni tiene algo que ver. Como se recuerda, este también fue pareja de la cantante Michelle Soifer.

" Yo lo tenía en Instagram y lo veo que está en la Huacachina y le pregunté si estaba con Cacho y me responde: 'Qué asco' (...) Fueron a mi local y hago un en vivo y el chico mete la cabeza. Carlos, a los 10 minutos me llama a reclamarme, no le dije la verdad que estaba con la chica esta", reveló Evelyn Vela.

En uno de los más recientes capítulos de 'La Casa De Magaly', Carlos Cacho se fue con todo y sorprendió al confesar que actualmente se encuentra peleado con Evelyn Vela. Esto, luego de asegurar que la adoraba y que mantenían una sólida amistad.

Según manifestó el estilista, la gran amiga de Melissa Klug lo traicionó de la peor manera y aunque decidió no ahondar mucho en el tema, dejó en claro que una 'traición' no se perdona jamás.

"Yo no me hablo años con Evelyn. Éramos superamigos, pero a mí no me gustaron muchas cosas de ella, y supuestamente a una persona que llamas hermano, como ella me llamaba, no le haces esas cosas. Ella me hizo a mí cosas horribles, dijo el maquillador bastante indignado.