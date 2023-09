José Peláez hace polémica revelación sobre 'El Gran Chef Famosos': ¿Qué dijo?

Una vez más, Carlos Vílchez presentó un nuevo capítulo de su programa de YouTube. Es así que, tuvo como invitado al carismático conductor de 'El Gran Chef Famosos', José Peláez, quien remeció las redes tras revelar un dato que nadie conocía acerca del programa.

En la entrevista que tuvo con Carlos Vílchez, José Peláez se animó a brindar detalles inéditos sobre su actual trabajo en el popular programa de cocina. El también locutor de radio contó que, tras pasar el casting y ser escogido por la productora 'Rayo en la botella' para la conducción, se enteró de una condición que no había tomado en cuenta.

Según reveló, la productora le informó que pasaría, prácticamente, todo el día en los estudios del canal donde se desarrolla 'El Gran Chef Famosos'. Esto, con el objetivo de cumplir con su trabajo como presentador de televisión.

"Nadie lo sabe, pero al principio, cuando me llamaron por primera vez, me dijeron que se grababa muy temprano hasta muy de noche. 'Vas a llegar matado a tu casa, no vas a poder hacer otra cosa que el programa'", reveló el conductor de 'El Gran Chef Famosos'.